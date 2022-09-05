Öğrencileri Başkanlık makamında ağırlayan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, "Her alanda desteğimizi esirgemediğimiz gençlerimiz, bizim en büyük hazinemiz. Gururla kendilerini tebrik ettim. Geleceğin doktorları misafirimizdi. Bu sene 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitim görecek, Türkoğlu İlçemizden Tıp Fakültesini kazanan değerli öğrencilerimizi misafir ettik. Özellikle ailelerini tebrik ediyorum. Anne, babalarının gururları ve Türkoğlu’nun gururları.

Türkoğlu adına Belediye Başkanı olarak, belediyemizde kendilerini misafir ettik. Önlerinde 6 yıllık uzun bir yol var. Gece gündüz çalışıp, Türkiye Cumhuriyetine faydalı doktor olarak hastaları iyileştirecek gençler bunlar. Öğrencilikleri boyunca da Türkoğlu Belediyesi yanlarında olacak. Bu gençlerimiz, önümüzdeki yıllarda kendilerinden küçük gençlere de örnek olacak ve sayıları artacaktır. Belediye olarak ilkokul birden itibaren eğitime elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her yıl öğrenci ve öğretmelerimizi başarılarından dolayı ödüllendiriyoruz. Özellikle il dışında da özel yerlere gezilere gönderiyoruz. Bu günde bu çocuklarımızı, bu gençlerimizi burada misafir ettik, kendilerini kutluyorum. Önlerinde dolu dolu yıllar var. Başarılı doktorlar olarak Türkiye’mizde inşallah hastalarımızı da iyileştireceklerdir.

Kendilerine nice yıllar diyorum ve aileleri ile birlikte bu gurur tablosunun tebrik ediyorum”. Dedi.