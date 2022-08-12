Türkoğlu Belediyesi Binicilik ve Okçuluk Eğitim tesislerinde düzenlenen İftar programına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu ilçe müftüsü Abdullah Rençber, Pir Mazlum Güler Dede, kurum amirleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçede yaşayan alevi vatandaşlar katıldı.

İftar programında konuşan Başkan Okumuş; ‘’ Birlik beraberliğimize vesile olan Muharrem ayı dolayısıyla Alevi canlarla iftar programında bir araya geldik.’’ dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise; ‘’Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesinin yanı sıra dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diler, bolluk ve bereket getirmesinin yanı sıra, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederiz” dedi.

Pir Mazlum Güler Dede ise konuşmasında; ‘’Bizim deyimimizle diyelim ki lokma sahipleri hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat görsünler.’’ dedi.