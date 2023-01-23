Bu kapsamda Türkoğlu Belediyesi, tutuklu ve hükümlüler için başlatılan kitap bağışı kampanyası kapsamında cezaevine 6 bin kitap bağışladı.

"Kitap iyileştirir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Türkoğlu Belediye Başkanı Oman Okumuş'un destekleriyle temin edilen 6 bin kitap, Türkoğlu 2 Nolu L tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmek üzere Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik'e teslim edildi.

Başsavcı Çelik, kampanyaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirterek Okumuş ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Okumuş da kampanyanın çok anlamlı ve gurur verici olduğunu belirterek desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Okumuş, hedeflerinin 10 bin kitapla destek sağlamak olduğunu, şu ana kadar belediye olarak 6 bin kitap hazırladıklarını ifade ederek, "Tutuklu ve hükümlülerin eğitim anlamında, kültür anlamında gelişmelerinin sağlanmasına katkı sunmak bizim için gurur verici. Bundan dolayı cezaevi müdürümüze, özellikle Başsavcımıza teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kolilere yerleştirilen kitaplar, belediye ekipleri tarafından araçlarla Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.