Başkan Türkiş, geçtiğimiz günlerde 670.si gerçekleştirilen Tarihi Elmalı Yağlı güreşleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkanvekili Şahin Hopur’da Tarihi Elmalı Yağlı güreşleri ve federasyonla ilgili bilgiler verdi.
Başkan Türkiş, geçtiğimiz günlerde 670.si gerçekleştirilen Tarihi Elmalı Yağlı güreşleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkanvekili Şahin Hopur’da Tarihi Elmalı Yağlı güreşleri ve federasyonla ilgili bilgiler verdi.
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