Başkan Türkiş, geçtiğimiz günlerde 670.si gerçekleştirilen Tarihi Elmalı Yağlı güreşleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanvekili Şahin Hopur’da Tarihi Elmalı Yağlı güreşleri ve federasyonla ilgili bilgiler verdi.