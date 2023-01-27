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Çeşitli şirketlerde bağımsız denetçilik görevlerinde bulundu. 2019 yılı yerel seçimler sonucu Dulkadiroğlu İlçesinden Büyükşehir Meclis Üyesi seçilen Arif ŞEN, evli ve üç çocuk babasıydı.

1984-1989 yılında Belediye Encümen Üyeliği ve Başkan vekilliği görevinde bulundu.

1956 Kahramanmaraş doğumlu olan şen, Ankara Gazi Üniversitesi İktisat bölümünden ve daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

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