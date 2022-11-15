Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği organizesinde, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğayılmaz ev sahipliğinde ve Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'nun destekleriyle düzenlenen programda, şehit ve gazi aileleri keyifli bir gün geçirdi.

Sucuk ekmek ikram edilen programda çocuklar, kent protokolü ile oyunlar oynadı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “şehitlerimizin emanetine her zaman sahip çıkacağız” dedi.

Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz İse bu gibi programlarda bizlerde elimizden gelen desteği vermeye her zaman hazırız ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, “programda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.