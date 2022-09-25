İthib Yönetim Kurulu Toplantısını Başkonuş Yaylasında Gerçekleştirirken Burada Konaklama İmkânı Bularak Sabahta Eşsiz Doğa Manzarası Eşliğine Keyifli Bir Kahvaltı Yapma İmkanı Buldular.

Gerçekleştirilen Toplantı Sonrası Aksu Haber’e Konuşan İthib Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’a Teşekkür Ederek Çok Etkilendiklerini Ve Oldukça Memnun Kaldıklarını Söyledi.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz İse İthib Yönetim Kurulunu Başkonuş Yaylasında Ağırlamaktan Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirerek Başkan Öksüz’e Teşekkürlerini İletti.