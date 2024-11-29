Kahramanmaraş’ın gözde turizm merkezlerinden Başkonuş Yaylası, kar yağışıyla büründüğü beyaz örtü sayesinde ziyaretçilerini adeta bir masal diyarına davet ediyor. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan yayla, zengin endemik bitki örtüsü, bol oksijenli havası ve huzur veren atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin her mevsim ilgisini çekiyor.

“Kahramanmaraş'ın oksijen kaynağı” olarak bilinen yayla, kış aylarında karla kaplanarak kartpostallık manzaralar sunuyor. Özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Başkonuş, sakinliği ve doğal güzellikleriyle kış turizmi için ideal bir destinasyon olma özelliğini taşıyor.

Ziyaretçiler, karla kaplı ormanlarda yürüyüş yapma, sıcak şöminenin başında keyifli vakit geçirme gibi aktivitelerle doğanın tadını çıkarıyor. Günübirlik gezilerin yanı sıra uzun süreli tatiller için de tercih edilen yayla, hem huzur arayan bireyler hem de macera seven doğa tutkunları için benzersiz bir deneyim sunuyor.

Başkonuş Yaylası, Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini dört mevsim gözler önüne sererek, özellikle kış aylarında misafirlerine unutulmaz anılar vadediyor.