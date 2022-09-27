Manzarası, sık orman yapısı, bol oksijeniyle ilgi çeken, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta 1325 rakımda bulunan Başkonuş Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenleri ağırlıyor.

Başta Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman gibi illerden bölgeye Gelen Ziyaretçiler, Burada Serin Havanın Keyfini Çıkarıyor.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz Dolu Dolu Bir Sezon Geçirdiklerini Söyleyerek Başkonuş Yaylasını Ziyaret Eden Herkese Teşekkür Etti Ve Görmeyenleri Davet Etti.