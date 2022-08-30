Onikişubat ilçesinde bulunan 1325 rakımdaki Başkonuş Yaylası gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da yaylaya gelen misafirler için mini bir konser verdi.

Konser misafirler tarafından yoğun bir ilgiyle izlenirken çocuklarda eşsiz doğanında verdiği mutlulukla doyasıya eğlendi.

Konser sonunda bir açıklama yapan araştırmacı yazar Serdar Erdoğan Yılmaz çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade ederek misafirlerin kaliteli vakit geçirdiklerini söyledi.