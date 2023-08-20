Kira uyuşmazlıklarında ara bulucu çözümü 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Anlaşmazlıkların ara bulucular yoluyla 1 ay içinde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Gayrimenkul ve kira bedellerindeki artışlar, ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan uyuşmazlıklar, komşuluk hukukundan kaynaklı anlaşmazlıklar...

Tüm bu davalarda çözüm için ilk adres, 1 Eylül'den itibaren ara bulucular olacak.

Uyuşmazlık olduğunda taraflar adliyelerde mahkemeden önce ara buluculuk bürolarına müracaat edecek. Buradaki işlemlerin tamamı ücretsiz olacak.

Yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

