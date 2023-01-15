Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasında başvurular yarın başlayacak.

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. Azami 15 yıl vade ile sıfır virgül 69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak.

18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa ya da son 1 yılda konut satışı gerçekleştirmiş kişiler projeye dahil olamayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek.

Ölüm ya da boşanma gibi zorunlu sebepler dışında evler 5 yıl boyunca satılamayacak.

Projeyle İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor.