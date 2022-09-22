Kahramanmaraş’ta sahibi bulunamayan bir yavru keçi Pazarcık ilçesi Menderes Mahallesi’nde bulunan bataklık araziye saplandı. Gittikçe daha derine batan zavallı hayvanın yardımına gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye eri Ebubekir Ademoğlu koştu. Bataklıktan yükselen seslerin üzerine keçinin yerini tespit eden itfaiye eri, yavru keçiyi bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Sahipsiz hayvan Pazarcık’ta bulunan İtfaiye hizmet biriminde koruma altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.