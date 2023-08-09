Hava sıcaklığı yurdun batısında mevsim normallerine inmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu'da ise bunaltıcı sıcaklar bir süre daha devam edecek.

Batı Akdeniz'de hemen hemen bir hafta boyunca sıcakların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Batı bölgelerdekiler rahatlarken Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklık 45 dereceye çıkacak.

Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

