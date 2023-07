Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanına yerleştirilecek 2 bin kişilik 520 konteynerden 90'ında daha çalışmalar tamamlandı.

Konteynerler, AFAD tarafından afetzedelere teslim edildi. Depremzedeler konteynerlere yerleşmeye başladı.

Böylece "Baykar Konteyner Kent"te afetzedelerin yerleştirildiği konteyner sayısı 234'e yükseldi.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki evi ağır hasar gören 71 yaşındaki Niyazi Emlik, depremde canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

Kardeşinin çocukları ve akrabalarından bazı kişilerin depremde hayatını kaybettiğini anlatan Emlik, "Bugüne kadar çadırda yaşadık. Burası çadıra göre daha iyi, adeta küçük bir ev. Allah devlete zeval vermesin. Evin içerisinde her şey var. Kap kacak, çay şeker her şeyimiz var. Her şey düşünülmüş." diye konuştu.