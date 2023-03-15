Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok yardım çalışması yürüten Baykar, afetzede öğrencilerin eğitiminin aksamaması için yeni bir bağış kampanyası başlattı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından duyurulan kampanya kapsamında, sınavlara hazırlanan depremzede öğrencilere 10 bin tablet bağışlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) teslim edilecek tabletler, deprem bölgesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girecek öğrencilere dağıtılacak.