Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Maraş’ın Milli Mücadelesi’nin dönüm noktalarından Bayrak Olayı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Kahoot Bilgi Yarışması düzenlenecek. 25 Kasım Cuma günü saat 16.30’da gerçekleştirilecek yarışmaya, Kahramanmaraş’ta ikamet eden herkes katılabilecek. Kahoot uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek yarışma, Büyükşehir Belediyesi’nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Kahoot pin kodu ise yarışma esnasında Youtube canlı yayınında katılımcılarla paylaşılacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ‘Bayrak Olayı’ temalı Kahoot Bilgi Yarışması’na Kahramanmaraş’ta ikamet eden herkesin davetli olduğu belirtildi.

Çeşitli Hediyeler Yarışmacıların Olacak

Bayrak Olayı’nın 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Kahoot Bilgi Yarışması’nda dereceye giren katılımcılar çeşitli hediyeler de kazanabilecek. Çevrimiçi gerçekleştirilecek yarışmanın birincilik ödülü bisiklet. Yarışmada ikinci olan katılımcı tablet bilgisayar, üçüncü ise akıllı saat kazanacak. Mansiyon ödülü olarak 2 kişiye de akıllı bileklik hediye edilecek.