Bayramların vazgeçilmez ikramı arasında yer alan Türk kahvesi Kurban Bayramı’nın da olmazsa olmazları arasında yerini alırken kahve satışlarının yapıldığı iş yerlerinde bayram mesaisi devam etti.

Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan kahve kültürü günümüzde vazgeçilmez bir lezzet haline geldi. Kurban Bayramı için çarşı pazara çıkan vatandaşlar gelen misafirlerine ikram etmek için kahve almayı ihmal etmedi.

Konuyla ilgili Şekerlemeci Hasan Dilbirliği, kahve ve yanındaki ikramlara vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu söyledi.

