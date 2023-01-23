Destici, İsveç'te aşırı sağcı parti liderinin Kur'an-ı Kerim yakmak için kendi ülkesinin yetkililerine başvurduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben diyor 'Kur'an-ı Kerim'i, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yakacağım' diyor. İsveç hükümeti buna izin veriyor. Bu hadsiz, şerefsiz, ahlaksız, soytarı da eylemi gerçekleştiriyor. Şimdi bu nasıl bir özgürlüktür? Bunu özgürlük olarak değerlendirebilir miyiz? Bu tamamen bizim inançlarımıza, bizim dinimize yani bize yapılmış bir saldırıdır. Bizim arkadaşlarımız şu anda Büyük Birlik Partili ve Alperen Ocakları, İstanbul İsveç Konsolosluğu önünde eylem yapıyorlar. İsveç hükümeti geri adım atana kadar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, Türk milletinden, daha doğrusu bütün Müslümanlardan, İslam aleminden özür dileyene kadar lanetlemeye devam edeceğiz. Aynı İsveç NATO'ya girmek için Türkiye'nin müsaadesini istiyor. O kadar pişkinler ki bu iki tane ahlaksız eylemi yapmışlar. Ona rağmen diyorlar ki 'Türkiye ile ilişkilerimiz normal götürmek istiyoruz.' Götüremezsin kardeşim. Sen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret ettirirsen, Müslüman Türk milletinin ve bütün İslam aleminin, bütün Müslümanların kutsal kitabını, o kendi devletinde hem de izinli olarak yaktırırsan bizimle bırak dost olmayı görüşemezsin, el sıkışamazsın."