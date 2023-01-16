Destici, Kılıçdaroğlu’nun imal edilen fırtına obüsleri teslim törenine dair yaptığı açıklamaya tepki göstererek “Elbette alkışlayacaklar. Esas alkışlamayanı, 'niye alkışladılar?' diyenleri sorgulamak gerekir" dedi.

"Burada da başta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesi olmak üzere oradaki tüm katılımcılar elbette ki bu başarıyı alkışladılar. Biz de alkışlıyoruz. Peki Sayın Kılıçdaroğlu bundan niye rahatsız oluyorsun? Efendim neymiş, askerler niye alkışlamışlar. Alkışlar. Elbette alkışlayacaklar. Bu eser, bu imal edilen fırtına obüsleri başta olmak üzere savunma sanayimizde, kendi yerli fabrikalarımızda, yerli mühendislerimiz ve işçilerimiz tarafından imal edilen bu ürünlerle hepimiz gurur duyuyoruz. Elbette alkışlayacaklar, niye alkışlamasınlar? Esas alkışlamayanı ya da 'niye alkışladılar?' diyenleri sorgulamak gerekiyor. Tabii Babacan eksik kalır mı? Kalmıyor. O da Baykar'a yükleniyor."