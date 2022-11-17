Saldırıların insanlığa dair herhangi bir değerle yan yana getirilemeyeceğini ifade eden Destici, "Pazar günkü terör saldırısı, hain, katil PKK'nın karakteristik suçlarından biridir, ülkemizde onlarca yıldır sayısız kez benzerlerini yapmıştır." Dedi

Türkiye'nin şimdiye kadar binlerce evladını teröre kurban verdiğini, milli gelirini terör için harcadığını anımsatan Destici, "Taksim'deki terör saldırısı sonrasında PKK'nın siyasi şubesinin ve herhangi bir yöneticisinin herhangi bir tepki göstermemesi bizi şaşırtmadı." değerlendirmesinde bulundu.