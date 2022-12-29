"Bu görüşme şunu gösterdi, altılı masanın içinde bir de ikili masa var. Karar vericinin ikili masa olduğunu da görmüş olduk." dedi.

Destici, görüşmede adaylık meselesinin de konuşulduğunu düşündüğünü ifade ederek "Sayın Akşener'in çok net bir şekilde Kemal Bey'e, kendisinin aday olması halinde 'seçimi kaybetme risklerinin bulunduğunu ve bunu bir kez daha düşünmesi gerektiğini' hatırlattığını düşünüyorum, aldığımız duyumlar böyle. Kemal Bey'in adaylık konusunda da geri adım atmaya hiç niyetinin olmadığını biliyoruz." diye konuştu.