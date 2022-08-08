Buca Belediyesinde çalışan Ağral'ın Konya'da yaptırdığı motosikleti, 4 gün önce evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Motosikletiyle ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve ulaşım aracı olarak da kullanan Ağral, otobüsle yolculuk yapmakta zorlandığı için iş yerinden bir hafta izin aldı.

Ağral motosikletiyle işe gidip geldiğini ayrıca dışarıdaki tüm işlerini bu araçla karşıladığını söyledi.

Doğuştan engelli olduğunu ifade eden Ağral, "Yaklaşık 20 yıldır bu motosikleti kullanıyorum, özel olarak yaptırmıştım. Sabah 5 gibi evimin önünden çalındı. İşe gidemediğim için yıllık izin aldım. Otobüse binip, inemiyorum. Hırsızlık olayı nedeniyle mağduriyet yaşıyorum, bir an önce motosikletimin bulunmasını istiyorum. Polis araştırıyor ancak şu ana kadar bir sonuç çıkmadı" diye konuştu.

Öte yandan, hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.