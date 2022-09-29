Mersin'de düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan Bedrettin Gündeş emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bölücü başının resimleri ve örgüt paçavraları önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Gündeş, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne finansal kaynak sağlamak ve örgüte eleman temin etmek iddiasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme heyeti Bedrettin Gündeş'in tutuklanmasına karar verdi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Gündeş'in 1980'li yıllarda terör örgütü THKO üyeliğinden 4 yıl 6 ay hapis yattığı da ortaya çıkmıştı.