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Belediye için 'küçük' engelli kardeşler için 'büyük hizmet' hayata geçti
KAHRAMANMARAŞ
06.02.2021, 12:00
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