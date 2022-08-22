Murat Mutlu idaresindeki kamyonet, Avrupa Konseyi Bulvarı Mutlular Mahallesi civarında arızalanarak sol şeritte durdu.

O sırada arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen belediye otobüsü, kamyonete çarptıktan sonra yol kenarındaki bahçeye savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

2'si ağır 21 kişi yaralandı

Otobüsteki 21 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs de çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.