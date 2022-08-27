Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

Değişimler devam ederken vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine indirim geliyor

Benzin grubuna 29 Ağustos Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere, 1 lira 4 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzinin litre fiyatı ne kadar

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak; İstanbul’da 21,17 TL, Ankara’da 21,30 TL, İzmir’de 21,27 TL seviyesinde bulunuyor.

Pazartesi gelmesi beklenen indirimle birlikte fiyatlar; İstanbul’da 20,13 TL’ye, Ankara’da 20,26 TL’ye, İzmir’de 20,23 TL’ye gerileyecek.