Son Dönemde Brent Petrol 76 Dolar Civarına Gerilerken, Benzine 3 Gün İçerisinde İki Kez İndirim Uygulandı.

Bu Kapsamda Benzine, 8 Aralık Perşembe Gününden İtibaren Geçerli Olmak Üzere 2,13 Tl Ve 10 Aralık Cumartesi Gününden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzine 75 Kuruş İndirim Yansıtılması Kararlaştırıldı.

Böylelikle 60 Litrelik Deposu Bulunan Bir Araca Alınacak Benzine 3 Gün Önce Ödenen Rakam Bin 210 Lirayken, Bu Rakam Bugün İtibarıyla Bin 37 Liraya Kadar Geriledi.

Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç Benzindeki İndirimin Talebi Artırdığına Dikkat Çekerek Güncel Fiyatları Aksu Haber’e Paylaştı.