TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Hatayspor maçları için yaptığı başvuruya yanıt verdi.

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu önemli projeyle ilgili yaptığımız çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz ziyaretleri, sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün detaylardan bahsedeceğim. Kalıcı ve istikrarlı başarı istiyorsak, sorunsuz ve sonuç odaklı işleyen, sürdürülebilir bir futbol ekosistemi yaratmak zorundayız. TFF olarak bizim rolümüz, futbol akademileri projesini sağlam bir zemine oturtmak ve uygulamasını sağlamak."

"Kulüpler maddi olarak zorda"

"Kulüplerimiz ekonomik olarak zor durumdalar. Borçları 25 milyar TL’yi geçiyor. Faizi ile birlikte bu iki katına çıkıyor. Futbol akademileri projemiz, işte bu yüzden kritik öneme sahip. Hem altyapıda hem sportif başarıda hem de finansal açıdan ihtiyaçları karşılıyor."

"Yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz"

"Kulüplerimizin kendi altyapılarına kaynak ayırmalarını ve onları geliştirmeleri gerekiyor. Altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların, öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmelerini, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz."

"B takımı uygulamasına geçeceğiz"

"Millî Takımımızın başarısı da bu projenin sağlıklı yürüyüşüne bağlı. Millî Takımımıza her yaş kategorisi için oyuncu havuzu oluşmasını hedefliyoruz. Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı aldık. Bugün de kulüplerimize tebliğ edeceğiz. Diğer taraftan, genç futbolcu gelişimi kapsamında; 2023-2024 sezonunda Süper Lig’deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz.

Beşiktaş'a da yanıt geldi

"Oynanmış maçlar tescil edilmiştir. Oynanmamış olanlar hükmen sonuçlanmıştır. Aldığımız karar acele değildi. Geçmiş örneklere bakarak aldık. Ligden çekilen takımlarla ilgili uygulama aynı, bundan sonra da böyle olacak. Bu değişmez. Biliyorsunuz, yönetim kurulumuz depremden hemen sonra 10 Şubat'ta bir karar aldı. Depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen illerde ligden çekilmek isteyen kulüplerin taleplerini kabul ettik. Oynadıkları maçları tescil ettik. Ligden çekildikleri için bundan sonraki maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edilmeleri kararını aldık. O tarihten itibaren lig devam ediyor. Bu kulüpler 2022/23 sezonunda yapacakları maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edildiler. Toplam 9 takım ligden çekildi. Hepsinin kalan alacaklarının çekilmemiş gibi ödenmesine karar verdik."