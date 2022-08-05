İstanbul Beylikdüzü'nde, toplu taşımada 'kadına hakaret' tartışması çıktı.

Dün sabah saatlerinde Beykent-Yenibosna hatlı otobüse binen bir şahıs, arkasında oturan kadına hakaret etti.

"Karışmaya hakkınız yok"

Seslerin yükselmesiyle araçtaki diğer yolcular da kadına hakaret eden şahsa tepki gösterdi.

Kendisine tepki gösterenlere "Karışmaya hakkınız yok" diyen kişi, yolcular tarafından otobüsten indirilmeye çalışıldı.

Beylikdüzü'nde otobüste kadına hakaret eden şahsa yolculardan müdahale VİDEO

O anlar kaydedildi

Bu kez kendisini otobüsten indirmek isteyen kişiyle arbede yaşayan saldırgan, tekrar yerine oturdu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan olaya ilişkin herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenilirken tartışmanın çıkış sebebi de açıklanmadı.



