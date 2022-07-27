İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, gece saatlerinde bir grup arasında kavga çıktı.

Evine gitmek için sokakta yürüyen Mehmet Y., tanımadığı iki kişiyle tartışmaya başladı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından Mehmet Y., kaçmaya başladı.

Bekçiler sayesinde kurtuldu

İki şüpheli, yanlarında bulunan silahla genç adama doğru ateş etti.

Kalçasından vurularak yere düşen Mehmet Y., silah sesini duyan bekçilerin olay yerine gelmesiyle kurtuldu.

Beyoğlu'nda genci vuran şahıslar kendi aralarında kavga ederken yakalandılar

Kendi aralarında kavga ettiler

Bekçileri görünce kaçan şüpheliler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi. Girdikleri bir sokakta kendi aralarında kavga etmeye başlayan şahıslar, devriyede olan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan olay ve kovalaması anları güvenlik kameralarına yansırken, yaralı gencin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.