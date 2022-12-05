İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 2 yıl önce mezun olan Eczacı Beyza Nur Kaptanoğlu tarafından işletilecek Eczane Beyza, görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Vali Ömer Faruk Coşkun, Eczacılar Odası Başkanı Murat Aras, Saçaklızade Vakfı Başkanı Ali Demirdöğen, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Mesleğe yeni başlayan genç eczacı Beyza Nur Kaptanoğlu, açılışta yaptığı konuşmada herkese teşekkür ederek sektöre hizmet etmek ve insanların sağlığına katkıda bulunabilmek için çalışacaklarını dile getirdi.