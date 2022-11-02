İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi’nde dün akşam saatlerinde akli dengesi yerinde olmayan şahıs, üzerini çıkarıp bağırmaya başladı.
Uyarı levha direğine zarar veren şahıs, daha sonra eline aldığı bıçakla etrafa saldırdı.
Linç edildi
Bir kişiyi bıçakla kovalayan saldırgan daha sonra çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale geldi.
Yere düşen saldırgan, çevredekiler tarafından linç edildi.
Korku dolu anlar kamerada
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bıçaklı saldırganı gözaltına alırken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.