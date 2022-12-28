Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal ve Hürriyet caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İstiklal Caddesi üzerinden Halime Hatun Kız Yurdu istikametine seyir halinde olan Hüseyin T. yönetimindeki 11 AT 773 plakalı otomobil ile Hürriyet Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Basri Y. idaresindeki 41 NF 180 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Hüseyin T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Selma K. ile Hatice Ö. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.