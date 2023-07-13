Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS ve internet gibi iletişim ağları olumsuz etkileniyor.

Güneş'teki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum", lekelerin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelere ise "solar maksimum" deniyor. Güneş, her 11 yılda bir bu evreler arasında geçiş yapıyor.

2025 yılında solar maksimum evresi zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle bilim insanları özellikle 2025 civarında şiddetli patlamaların Dünya'yı etkileyeceğini tahmin ediyor.

İnternet kıyameti yaklaşıyor

Uzmanların açıklamalarına göre, yakında Dünya'yı vuracak olan güçlü bir güneş fırtınası "internet kıyametine" yol açabilir.

2025 yılında güçlü bir güneş fırtınasının Dünya'yı vuracağı ve bunun da bir "internet kıyametini" tetikleyebileceği uyarısında bulunuldu.

Bu durum, dünyanın dört bir yanındaki bilgisayarlarda ciddi bozulmalara ve hatta elektrik kesintilerine neden olabilir.

Kayıtların başladığı 1755 yılından bu yana döngü değişimi 25 kez gerçekleşmiş olsa da son döngünün çok daha şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

NASA ise internetin sonunun 2025 yılındaki bir güneş fırtınasından kaynaklanma olasılığı hakkında henüz bir yorum yapmadı.