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Bilim insanlarından kötü haber: Salgına yol açacak yeni bir virüs ortaya çıktı!
DÜNYA
30.06.2020, 23:45
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Çin'de tespit edilen bu yeni virüs de 2009 virüsüyle benzerlik gösteriyor.
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