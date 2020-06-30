Bilim insanlarından kötü haber: Salgına yol açacak yeni bir virüs ortaya çıktı!

DÜNYA 30.06.2020, 23:45
Bilim insanlarından kötü haber: Salgına yol açacak yeni bir virüs ortaya çıktı!
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Çin'de tespit edilen bu yeni virüs de 2009 virüsüyle benzerlik gösteriyor.