Bilim insanlarından kötü haber: Salgına yol açacak yeni bir virüs ortaya çıktı!

DÜNYA 30.06.2020, 23:45
Bilim insanlarından kötü haber: Salgına yol açacak yeni bir virüs ortaya çıktı!
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 250 bin 971'e ulaştı.