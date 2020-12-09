Bilim kurulu bugün toplanıyor
Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
BİLİM 09.12.2020, 10:11
Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de yapılacak. Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
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