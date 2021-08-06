Bu göle giren taş oluyor!

1- Lanzarote Adası

İspanya'daki Kanarya Adaları'na bağlı olan Lanzarote Adası, 1730-1736 arasında gerçekleşen yanardağ patlamaları sonucu görünümünü değişmiştir.

Son şiddetli patlama 1824'te görülmüştür. Fuego (Ateş) Dağlarındaki (montana) çatlaklardan yayılan ısı, yumurta pişirmeye yetecek düzeydedir. Yanardağların dik yamaçlarında açılan sekilerde kuru tarım yöntemleriyle tahıl, sebze, şaraplık üzüm ve başka ürünler yetiştirilir.

2- Antilop Kanyonu

Antilop Kanyonu, ABD'nin güneybatısındaki en çok ziyaret edilen ve en çok resmi çekilen kanyonudur. Antilop Kanyonu, erozyon sonucu oluşmuş olup Arizona'da bulunmaktadır.

Antilop Kanyonu'nun Navajo dilindeki adı "Tse' bighanilini" dir ve "suyun taşların arasından aktığı yer" anlamına gelir.

3-Sahra'nın Gözü

Moritanya'da bulunan Sahra'nın Gözü, başka bir dünyaya açılan girdap gibi adeta! Eskiden bilim insanları Sahra'nın Gözü'nün meteor çarpması sonucu oluştuğunu düşünen de var, erozyon nedeniyle oluştuğunu savunanlar da.

Bazı kişiler ise kayıp şehir Atlantis'in Sahra'nın Gözü'nde olduğunu düşünüyor.

4-Son Doong

Son Doong, Vietnam'da Dong Hoi'nin 50 km, Dong Hoi Havalimanı'nın 44 km kuzeyinde ve başkent Hanoi'nin 450 km güneyinde bulunan Quang Binh'deki millî parkın sınırları içerisinde yer alan dev bir mağaradır.

2009 yılında yapılan bir incelemeden sonra bu yerin dünyanın en büyük mağarası olduğu açıklandı. Hatta öylesine büyük ki kendine ait bir yağmur ormanı, büyük bir nehri ve küçük dağları var.

Kendine özgü bu yer, başka bir ekosistem ve iklime ev sahipliği yapıyor. Hatta uzmanlarının incelemelerine göre bu mağaranın büyük bir bölümü keşfedilemedi ve bambaşka canlı organizmalarının olduğunu belirtiyorlar.

5- Reed Flute Mağarası

Çin'in Guilin kentinde yer alan Reed Flute Mağarası, Kamış ya da Flüt Mağarası olarak da adlandırılıyor.

Mağaranın için renkli aydınlatmalarla dünya dışı bir atmosfere bürünüyor.

6- Taş Orman

Madagaskar'da bulunan Taş Orman ise alışık olduğunuz ormanlardan oldukça farklı.

Çam ağaçlarının yerini dev kayaların aldığı, aslanların tahtına lemurların oturduğu bu sıra dışı orman, ziyaretçilerini hem şaşkınlık içinde bırakıyor hem de büyülüyor.

7- Lençóis Maranhenses

Kuzeydoğu Brezilya'daki Maranhão eyaletinde , Baía de São José'nin hemen doğusunda bulunan bir milli parktır .

2 Haziran 1981'de koruma altına alınan 155.000 hektarlık (380.000 dönümlük) park, 70 km (43 mil) sahil şeridi ve yuvarlanan kum tepelerinden oluşan bir iç kısım içerir.

Yağışlı mevsimlerde, kumulların arasındaki vadiler, altındaki geçirimsiz kaya nedeniyle drenajı engellenen tatlı su lagünleriyle dolar.

8-Fly Gayzeri

Fly Ranch Gayzer olarak da bilinen Fly Gayzeri, ABD'nin Nevada Eyaletinde özel arazide bulunan küçük bir jeotermal gayzerdir.

1964 yılındaki bir sondaj çalışmasında işlerin ters gitmesi sonucu oluşan gayzer, insan hatası sonucu oluşmuş nadir güzelliklerden.

9-Dalış tutkunlarının cenneti: Silfra Yarığı

Dünyanın en ilgi çekici bölgelerinden biri olan Silfra, Avrupa Kıtası ile Kuzey Amerika Kıtası'nın birbirine en yakın olduğu nokta olma özelliğini taşıyor.

İki kıtayı birbirinden ayıran Atlantik Yarığı'nın bir uzantısı olan ve İzlanda'nın en büyük doğal gölü olan Thingvallavatn Gölü'nde yer alan Silfra Yarığı her yıl milyonlarca turiste iki kıtanın arasında dalış yapmanın keyfini yaşatıyor.

10- Giren her canlının taşa dönüştüğü göl: Natron Gölü

Tanzanya'daki Natron Gölü, görüntüsünden çok bir özelliği ile ürkütüyor. Bu göl o kadar tuzlu ki, içine bir canlı girdiği zaman ölüyor ve vücudu resmen heykele dönüşüyor.

Kırmızı sudaki bikarbonat, suya giren canlıların kemiklerini anında kireçlendiriyor.