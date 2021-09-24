Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar yeni araştırmasını açıkladı
TEKNOFEST için TÜBİTAK’ın onur konuğu olarak İstanbul’a gelen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Gebze'deki TÜBİTAK yerleşkesini ziyaret etti. Sancar, yeni çalışmasının kanser önlemi ve tedavisi üzerine olduğunu açıkladı.
TEKNOFEST için TÜBİTAK’ın onur konuğu olarak İstanbul’a gelen Sancar, Gebze'deki TÜBİTAK yerleşkesine gitti. Öğrenciler, araştırmacılar ve COVID-19 Türkiye Platformu’ndaki bilim insanları ile buluştu.
Sancar, öğrenciler ve araştırmacılara bir sunum yaparak kendisini Nobel almaya götüren süreci şu sözlerle anlattı:
"En büyük gaye, Nobel değildir, kitaptır. 100 sene sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve ‘Bunu bir Türk yaptı’ diyecekler. Benim gayem oydu."
Yeni araştırmasını açıkladı
Kanser tedavisiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü de açıklayan Sancar, "Şimdi biyolojik saat, DNA onarımını nasıl kontrol ediyor? Bunu kullanarak hem kanser önleminde hem de kanser tedavisinde nasıl kullanabiliriz şimdi o çalışmayı yapıyoruz" dedi.
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