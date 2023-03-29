Depreme ailesiyle evinde yakalanan Karcı, eşiyle çocuklarını bir araya toplayarak sarsıntının durmasını bekledi.

Sarsıntı durduktan sonra eşiyle çocuklarını güvenli bir yere götüren Karcı, ardından kendisine ihtiyaç olabileceğini düşünerek işinin başına döndü.

Karcı, sarsıntıların durmasıyla evden çıkıp araçlarıyla güvenli bir yere gittiklerini anlatarak, "Eşime dedim ki benim 112'ye gitmem lazım. Biz yaşıyoruz, çocuklarımız sağlıklı çok şükür ama bana ihtiyacı olan birileri var bir yerlerde. Sağ olsun, o da destek oldu." ifadesini kullandı.

