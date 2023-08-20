Son dönemlerde düğün merasimleri ilginç fikirlerle gündeme geliyor.

Farklı düğün konseptleri dikkat çekerken, bu kez de gelin arabası gündem oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyevine giren çiftin gelin arabası seçimi şaşırttı

Biçerdöver gelin arabası oldu

Türkmen köyünde yaşayan çiftin dün yaptıkları düğüne damga vuran olay biçerdöver gelin arabası oldu.

Damat beraberindekiler ile birlikte konvoy halinde gelini biçerdöverle baba evinden aldı.

Çift, düğünün yapılacağı alana Türk bayrağı ve kurdelelerle süslenen biçerdöverle gitti.