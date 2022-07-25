Saat 16.00 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi İnönü Mahallesi 673. Sokak'ta iki katlı bir binada meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Hamdo A., karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü yabancı uyruklu Abdulkerim Salih'in (18) karısı ile evde olduğunu öğrenerek eve geldi.

Karısıyla ilişki yaşayan genci bıçaklayarak öldürdü

Abdulkerim Salih'i gören Hamdo A. ile genç arasında tartışma çıktı. Bu esnada Hamdo A.'nın karısı kaçarak evden uzaklaşırken, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hamdo A., yanındaki bıçakla Abdulkerim Salih'i vücudunun değişik yerlerinden defalarca bıçaklayarak evden çıktı.

Hayatını kaybetti

Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken, sağlık ekipleri Abdulkerim Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA'nın haberine göre, Salih'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli ise, Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de cinayetin meydana geldiği ev ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.