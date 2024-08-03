Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde H.A., kardeşi Şahin A. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.A., yanındaki silahla kardeşini bacağından vurdu.

Birkaç kez silahla kardeşine ateş eden H.A., silahının tutukluk yapması ve çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden ayrıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Şahin A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise kardeşini vurup kaçan H.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR KAMERADA

İki kardeşin silahlı kavgası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.