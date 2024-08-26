Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde yer alan TOKİ konutlarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle ev sahibi baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren ev sahibine olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.