Olay Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı Üzerinde Giyim Eşyaları Satan Bir Mağazada Meydana Geldi.

Hırsızlık Yapan Şahıs İl Önce Müşteri Gibi Kıyafetleri Kontrol Etti Daha Sonra Eline Aldığı Bir Şortu Mağaza Sahibinin Dalgınlığını Da Fırsat Bilerek El Marifeti Yoluyla Saklayarak Götürüyor.

Güvenlik Kameralarına Yansıyan Bir Başka Görüntüde İse Şahıs İkinci Sefere Geliyor Ve Mağazanın İçerinden Bir Gömlek Alıp Çıkıyor.

Olayla İlgili Açıklamalarda Bulunan Mağaza Sahibi Necati Gündeş Bu Tür Şeylere Gerek Olmadığını Söyleyerek İhtiyacı Olan Herkese Yardımcı Olabileceklerini İfade Etti.