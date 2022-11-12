Megapark ve Markasi hastaneleri yönetim kurulu başkanı azmi Kaptanoğlu tarafından düzenlenen Programa Gürgan’ın Yanı Sıra; Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Aksüt, Başhekim Yardımcıları Alparslan Özdarendeli ve Müjgan Özdarendeli, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener ile Megapark ve Markasi hastanelerinin başarılı hekimleri katıldı.

Programda Prof. Dr. Timur Gürgan, kahramanmaraş’ın sağlık alanındaki başarılarını nasıl artırabiliriz konusunu alanında uzman hekimler ile istişare etti.

Program sonunda Aksu Haber’e özel konuşan Akdeniz Ülkeleri Üreme Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, çok verimli bir program olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.