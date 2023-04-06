Çocukları Cihat Eren (6), Esra Deniz (4) ve eşi Serap Tono (28) ile ilk depremde yıkılan evlerinin enkazında kalan Turgay Tono, yakınları tarafından 8,5 saat sonra kurtarıldı.

Aile, mahallede bir ev kiraladı ancak korkudan eve giremedi. Evin önüne kurdukları çadıra yerleşen aile, birbirlerine destek olarak yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

Ailenin reisi Turgay Tono, depremde yaşadıkları iki katlı evin tamamen yıkıldığını anlattı.

Deprem anında tozlar dökülmeye başladığında eşiyle çocukların üzerine kapandıklarını belirten Tono, "Sonrasında evin göçtüğünü hissettik. Sarsıntılar durduktan sonra çocuklara, 'İyi misiniz?' diye sorduk, iyilerdi. Ayağımın üzerine devrilen duvar nedeniyle hareket edemiyordum. Üçlü koltuğumuz vardı, duvar onun üzerine devrilince bulunduğumuz alanda 50-60 santimetrelik yaşam alanımız oluştu. Pencerenin altındaki duvarın yıkılmaması da bizi korudu." dedi.

