Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakladı.



Olay, sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli yolunda mobilya satışı yapılan iş yerinde meydana geldi.

Uğur Y. ve eşi Yıldız Y., Karaman Adliyesi'ne gidip aile mahkemesine anlaşmalı boşanmak için müracaatta bulundu. Ardından Yıldız Y., çalıştığı iş yerine döndü.

Uğur Y. bir süre sonra Yıldız Y.'nin iş yerine geldi. Burada çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Uğur Y., eşini kalçasından bıçakla yaraladı. Yıldız Y. kanlar içinde yere yığıldı, Uğur Y. de geldiği otomobiline binip uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Y. kısa sürede polis tarafından yakalandı.