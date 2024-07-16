Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Vadipark’ta şaşırtan bir olay gerçekleşti.

Akşam saatlerinde parktaki bisiklet parkuruna giderek bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk aynı parkta bulunan bir ailenin tepkisiyle karşılaştı.

'Bir daha buraya gelmeyeceksin' diyerek saldırmaya çalıştı

Bir kişi önce gelerek çocuğun parkurda bisiklet sürmesine tepki gösterdi daha sonra ona saldırarak “bir daha buraya gelmeyeceksin” diye tepki gösterdi.

O anlar kask kamerası tarafından kaydedildi

O anlar bisiklet süren çocuğun kask kamerası tarafından böyle görüntülendi.